0553 313 94 23

Emniyet plan kurdu astsubay suçüstü yakalandı

Tekirdağ’da hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan uzman çavuşu para karşılığında soruşturmadan kurtaracağını iddia eden astsubaya polis tarafından rüşvet alırken suçüstü yapıldı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:02
Emniyet plan kurdu astsubay suçüstü yakalandı

Tekirdağ’da hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan uzman çavuşu para karşılığında soruşturmadan kurtaracağını iddia eden astsubaya polis tarafından rüşvet alırken suçüstü yapıldı.


Tekirdağ’da uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında işlem yapıldığı iddia edilen uzman çavuş S.D. isimli şahıs, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek, kendisine uyuşturucudan işlem yapıldığını, ancak merkez komutanlığında görevli bir astsubayın kendisini soruşturmadan kurtarabileceğini ve karşılığında 10 bin TL para istediğini ileri sürerek komutanlarının bilgisi dahilinde polise bilgi verdi. Bunun üzerine polis, merkez komutanlığında görevli piyade astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki O.Ç. ile buluşmasını istedi.


Polis ekipleri, S.D.’ninO.Ç.’ye vermek üzere olduğu 10 bin TL paranın seri numarasını alarak, her iki şahsın buluşmaları ile ilgili fiziki takip başlattı. Cumhuriyet savcısının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda şahısların buluşma yeri olan 100. Yıl Mahallesi Tahsin Şahinkaya Caddesi’nin kesiştiği yerde bulunan bir çay bahçesinde gerekli tertibatı alan polis ekipleri beklemeye başladı.


Çay bahçesine gelen S.D. ve O.Ç. bir süre konuştuktan sonra , S.D. isimli şahıs çantasındaki 10 bin TL’yi O.Ç.’ye verdi. O.Ç. paraları alıp çay bahçesinden ayrıldığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen astsubay O.Ç., tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti MYK Toplantısı
    1. AK Parti MYK Toplantısı
    2. 14 yaşındaki Zişan 30 saattir kayıp
    3. Ajax tarih yazmaya devam ediyor!
    4. AK Parti MYK Toplantısı
    5. Ajax finale göz kırptı
    6. Emniyet plan kurdu astsubay suçüstü..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mayıs 2019
    8. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    9. Polonya'dan Rusya açıklaması
    10. Venezuela'da hareketli anlar!..
    11. Ramazan Çadırlarına alçak saldırı!
    12. Kırgızistan'da Geleneksel Türkçe Şarkı..
    13. Arnavutluk'ta 24. Balkan Askeri Tıp..
    14. Emniyette rütbe terfi sınavları
    15. Venezuela’da muhalif lider Lopez, Şili..
    16. ABD'nin "umudu" Venezuela'da rejim..
    17. ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı
    18. Venezuelalı muhalif lider Lopez Şili..
    19. Fenerbahçe'de Valbuena gelişmesi!..
    20. Venezuela'nın BM temsilcisinden "iç..
    21. Cezayir'de Buteflika'nın partisi yeni..
    22. ÖSO ve YPG arasında çatışmalar sürüyor
    23. ATM dolandırıcısı 3 şüpheli tutuklandı
    24. Bilgisayar korsanları dünyaca ünlü..
    25. Ersoy: “Boğulmalara karşı 7’den 70’e..
    26. Nilüfer’de su kesintisi
    27. İtalya Başbakanı'ndan "Libya'da..
    28. Eğitim-Bir-Sen’den SAMİMDER’e destek
    29. Amatör boksörün darbedilerek..
    30. Ardahan’da 8 yaşındaki kızı taciz..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    "Erdoğan Davutoğlu'nun yazdıklarını görmemiştir bile"
    "Erdoğan Davutoğlu'nun yazdıklarını görmemiştir bile"

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı