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Emniyet personeli yangın tatbikatı yaptı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın tatbikatı yaptırıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
Emniyet personeli yangın tatbikatı yaptı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın tatbikatı yaptırıldı.


Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik afet bilincini oluşturmak, yangına müdahale konularını uygulamaları amacıyla uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı.


Emniyet Müdürü Mehmet Artunay açıklamasında, İtfaiye Müdürlüğü personellerine teşekkür ederken tatbikatların tüm personellere ve bütün hizmet binalarında yapılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
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