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4 emniyet görevlisi açığa alındı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili 4 emniyet görevlisi açığa alındı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:32
4 emniyet görevlisi açığa alındı

Saldırıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğünde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Saldırgan tutuklanmıştı

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yaralı ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:32
  1. Rize
  2. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

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  • MilletMillet49 dk önce
    Bu katil kesin fetönün adamıdır

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