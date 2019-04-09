0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Emniyet müdürünün eşinden şehit ailelerini duygulandıran sürpriz

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle şehit ve gazi aileleri için yemek verildi.

09 Nisan 2019 Salı 16:16
Emniyet müdürünün eşinden şehit ailelerini duygulandıran sürpriz

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle şehit ve gazi aileleri için yemek verildi. Etkinliğe Emniyet Müdürü Osman Ak’ın eşinin şehit polis memurları için kaleme aldığı şiir damga vurdu.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında şehit ve gazi aileleri için yemek programı düzenlendi. Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat ile eşi, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile eşi, Bursa İl Jandarma Komutanlığı temsilcileri, Bursa emniyet müdür yardımcıları ile şehit ve gazi aileleri katıldı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yemekhanesinde yapılan programa Emniyet Müdürü Osman Ak’ın eşi Fatma Ak tarafından yazılan şiir damga vurdu. Fatma Ak’ın ‘Şehit Polis’ ismiyle kaleme aldığı şiiri Emniyet Müdürünün yakın koruması okudu. Şiir okunurken şehit aileleri duygusal anlar yaşadı.


Vali Canbolat ile Emniyet Müdürü Ak, yemekten sonra da polis teşkilatının 174. yılı sebebiyle polisleri ziyarete gelen çocuklarla ilgilendi. Çocuklara pamuk şekeri dağıtan ve hatıra fotoğrafı çektiren Canbolat, daha sonra emniyetten ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:16
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 ilde eş zamanlı baskın! 29 kişi gözaltında
    1. 4 ilde eş zamanlı baskın! 29 kişi..
    2. Futbol: 17 Yaş Altı Milli Takımı
    3. Baydilli esnafa karanfil dağıttı
    4. ERÜ "El hijyeninde" Avrupa birincisi
    5. Kolombiya’da son iki haftada binlerce..
    6. Kütahya İl Genel Meclisi’nin üçte..
    7. Demir’den başarılı sporcuya altın ödülü
    8. 13 üst düzey terörist etkisiz hale..
    9. Başarılı sporcuya altın ödülü
    10. İran ordusundan "terörist ABD..
    11. 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul..
    12. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    13. Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı!
    14. TCMB döviz kurları
    15. Türkiye Afet Acil Durum Yönetimi..
    16. İzmir’de "Sünnetin Gerekliliği" adlı..
    17. Sosyal Destek Gümüşhane projesi başladı
    18. Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye..
    19. Rektör Şahin’den değerlendirme..
    20. Fas'ta tutuklu Rif Hareketi yöneticisi..
    21. Kadıköy'deki cinayet
    22. Başkan Yaşar’dan 10 Nisan Polis..
    23. Tüketicinin hakları anlatıldı
    24. Emniyet müdürünün eşinden şehit..
    25. Mısırda intihar saldırısı, ölü ve..
    26. Evinde silahla vurulmuş halde ölü..
    27. Denizli’de kaçak madeni yağ ve ilaç..
    28. Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı
    29. Liseli gençler potada kupa sevinci..
    30. Alanya’da 2 ayrı kazada 2 kişi..
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer