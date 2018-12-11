Emniyet Müdürünü şehit eden saldırgan polis yakalandı

Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıda emniyet müdürünün şehit olduğu saldırıyı düzenleyen polis memuru yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıyı düzenleyen polis memurnun tayin sorunu yaşayan bir trafik polisi olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.S, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi'nin makamına giren İ.S, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı.

Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen İ.S, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu.

Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı.

Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen İ.S, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.