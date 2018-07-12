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Emniyet Müdürü'nü hedef alan teröristin cezası belli oldu!

9 Kasım 2014 yılında Bingöl Emniyet Müdürü Ülker'e silahlı saldırı düzenleyen, 2 polisin şehit olmasına yol açan sanığa 3 kez müebbet ve 51 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:20
Emniyet Müdürü'nü hedef alan teröristin cezası belli oldu!

Bingöl'de İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'in ağır yaralandığı yardımcısı Atıf Şahin ile Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu'nun şehit düştüğü saldırıyla ilgili 2 zanlıya 3 müebbet ve 57 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Olay, 09 Kasım 2014 yılında 21.30 sıralarında kent merkezindeki Cenk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ülker, beraberinde emniyet görevlileri ile birlikte Kobani'ye düzenlenen saldırılara tepki gösteren protestocuların tahrip ettiği işyerlerinde inceleme yaparken, silahlı saldırı düzenlendi.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLDÜ

Bir otomobilden otomatik silahlarla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Emniyet Müdürü Ürker ile koruma polisi Uğur Atlı yaralandı, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile koruması Komiser Hüseyin Hatipoğlu ise şehit oldu. Olayla ilgili yakalanan 2 zanlı hakkındaki davanın karar duruşması bugün Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanıklardan U.S.K.’ya ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan’ TCK’nın 302 maddesi uyarınca müebbet hapis ceza ile cezalandırılmasına, ‘İki kişiyi kasten öldürme’ suçundan TCK’nın 82/1 ag maddelerince 2 kez müebbet hapis ceza ile cezalandırılmasına, ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan TCK’nın 35, 82/1 ag maddeleri uyarınca 3 kez 12 yıl 6 ay, 1 kez 14 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Diğer sanık R.A. ise ‘Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan TCK’nın 220, 314/2 maddesi uyarınca 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası cezalandırıldı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:20
  1. Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker

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