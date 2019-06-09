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Emniyet müdürüne uyuşturucudan gözaltı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul Güngören'den de torbacılara yönelik gerekli müdahalelerin yapılmadığı iddia edilerek Akit'e şikayet yağıyor.

09 Haziran 2019 Pazar 01:06
Emniyet müdürüne uyuşturucudan gözaltı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09 JC 938 plakalı otomobili şüphe üzerine ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta dedektör köpeği Nmak ile yapılan aramada 2 kilogram skunk ile reçeteyle satılan, uyuşturucu etkisi bulunan 10 hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, araç sahibi olan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Akit'e şikayet yağıyor

Öte yandan İstanbul'un Güngören ilçesinin çeşitli bölgelerinde torbacıların alınıp alınıp bırakıldığı, baskın yapılmadan önce haber uçurulduğu ve şikayetçi olan vatandaşların uyuşturucu tacirleri tarafından tehdit edildiğine yönelik Akit'e şikayetler geliyor.

Torbacıların emniyetteki bazı kişilerle ilişkileri olup olmadığına yönelik iddiaların doğru olduğu henüz bilinmezken, yetkililerin bu iddiaları değerlendirmesi bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 01:06
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
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