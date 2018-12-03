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Emniyet müdüründen yardımsever polise teşekkür

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, camide abdest alan engelliye yardım eden polis memuru Muhammed Taha Terzi'yi makamında kabul ederek teşekkürlerini sundu

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:22
Emniyet müdüründen yardımsever polise teşekkür

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, camide abdest alan engelliye yardım eden polis memuru Muhammed Taha Terzi'yi makamında kabul etti.

Yılmaz, kabulde yaptığı konuşmada, polis teşkilatı olarak engellilerin hayatlarını, engelsiz idame ettirmesi için üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Toplu Kuvvet Amirliğinde görevli polis memuru Terzi'ye hassasiyetinden ötürü teşekkür eden Yılmaz, tüm meslektaşlarının aynı hassasiyeti göstereceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Terzi'ye örnek davranışından ötürü kol saati hediye etti.

Cuma namazı için geldiği Hacı Bayram Camisi'nde abdest almakta zorlanan bedensel engelli İrfan Güralan'a, polis memuru Terzi, yardım etmişti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:22
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