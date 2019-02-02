0553 313 94 23

Emniyet müdüründen ilginç paylaşım

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın 3 kişinin gözaltına alındığı uygulama sonrası yaptığı paylaşım dikkat çekti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 14:49
Emniyet müdüründen ilginç paylaşım

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması kapsamında, 3 şüphelinin üzerinde arama yaptığını ve şüphelilerin üzerilerinde gazete kağıtlarına sarılmış şekilde yaklaşık 4 gram esrar bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili 3 kişinin "uyuşturucu madde taşımak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alındığını ifade eden Turanlı, gazete kağıtlarını açan polis ekibinin, "zehir silahı", "korkunç" ve "asliye ceza mahkemesi" yazılarıyla karşılaşıldığını kaydetti.

Turanlı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesajı aldık. Şok uygulama yapan ekibimiz, 3 kişide 4 gram esrar yakaladı. Gramajı küçük ancak mesajı büyük bir sürprizle karşılaştı. İçici/uçucular malzemeyi gazete kağıtlarına sarmışlar. Dikkatlice bakınca bu gazete parçalarına, 'zehir silahı', 'korkunç' ve 'asliye ceza mahkemesi' gibi yazıları gördük. Şok uygulamada, şok mesajı gördük. İçene, uçana, satanadır sözümüz. Uyuma gör illeti. Hep beraber koruyalım milleti. Pazartesi akşamı saat 20.21'de İncivez Mahallesi'ndeyiz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 14:49
  1. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
    1. Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
    2. Suya gömülen otomobilden kepçeyle..
    3. Futbol: TFF 2. Lig
    4. Melih Gökçek'e büyük şok! Twitter,..
    5. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu..
    6. Halk otobüsü anne ile çocuklarına..
    7. Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti!
    8. Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. "C.Başkanımız talebini görmüş ki..."
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerle..
    12. Adana'da korkutan deprem!
    13. Adana’da deprem mi oldu son dakika..
    14. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    15. AK Partili isimden flaş sözler!..
    16. Sıtma salgını ülkeyi sarstı: 42 ölü
    17. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    18. Akif Kemal Akay kimdir hangi..
    19. Bakan Çavuşoğlu'ndan Denktaş'a taziye..
    20. Erdoğan, İsrail Meclisindeki Arap..
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi