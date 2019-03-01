Emniyet müdüründen engelli gence rozet sürprizi

Bursa'da, polis olup cüzdanında rozet taşımayı hayal eden spastik engelli gencin hayali, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın ziyaretiyle gerçek oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşayan Yunus Arif Emre Çelebi (23), emniyet mensubu bir tanıdığından, mesleğe olan tutkusundan dolayı cüzdanında taşımak için polis rozeti istedi.

Çelebi'nin bu isteğini geri çevirmeyen polis, ona bir rozet hediye etti. Bu rozeti bulundurmanın suç olduğunu düşünen ve izinsiz taşımayı içine sindiremeyen Çelebi, elektronik posta yoluyla Bursa Emniyet Müdürlüğüne ulaştı.

Yunus Arif Emre Çelebi, gönderdiği elektronik postada, vatanı ve milleti adına çalışmak için polis olmayı hayal ettiğini, zaman zaman polis okuluna giderek eğitimleri izlediğini ve bunu yaparken engelli olduğunu unuttuğunu belirtti.

Dışarıda kullanmamak kaydıyla cüzdanında polis rozeti taşımayı çok istediğini, bunu yaparsa hayalinin yarısının gerçek olacağını aktaran Çelebi, rozeti ömür boyu saklayacağını ve bu durumdan İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın da bilgisinin olmasını arzu ettiğini yazdı.

Söz konusu elektronik postanın kendisine ulaştırılmasının ardından Ak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine, Çelebi'nin hayalinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdi. Ekipler de genç için polis rozeti ve Bursa Emniyet Müdürlüğü arması bulunan plaket ile çeşitli hediyeler hazırladı.

- Sürpriz ziyaret

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, sürpriz yapıp rozeti vermek için Çelebi'nin yaşadığı eve gitti. "Baskın var, elleri yukarı" diyerek odaya giren Ak'ı gören Çelebi, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

Çelebi'ye polis üniforması giydiren Ak, gence plaket de verdi.

Ak, kendisine rozet taşımakla ilgili hayallerini ve kaygılarını anlatan gence, "Sen artık bu saatten sonra fahri polissin. O rozeti şerefle, zevkle taşıyabilirsin. Artık fahri polis oldun, rozetini göğsünü gere gere gösterebilirsin." dedi.

Ak'a sürpriz için teşekkür eden Çelebi ise "Beni çok mutlu ettiniz, sağ olun, var olun. Şeref duydum." ifadelerini kullandı.

Bir şiir kitabı da bulunan Çelebi, bu eserini imzalayarak İl Emniyet Müdürü Osman Ak'a verdi.

Ak ise gencin annesine yazdığı bazı şiirleri sesli bir şekilde okuyarak, ondan nisan ayında Polis Haftası etkinliklerinde birlikte okumak üzere polislikle ilgili şiir yazmasını istedi.

Ziyarette, oğlunun mutluluğu karşısında zaman zaman gözleri dolan anne Necla Çelebi de "Anlatamıyorum, bizim için çok güzel bir duygu. Oğlum beni bugün yine duygulandırdı. Onunla gerçekten gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Çok şaşırdık, çok gururlandık. Emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Ak, Çelebi ile 10 Nisan'da görüşmek üzere sözleşerek evden ayrıldı.