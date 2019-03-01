0553 313 94 23

Emniyet müdüründen engelli gence rozet sürprizi

Bursa'da, polis olup cüzdanında rozet taşımak isteyen engelli gencin evine sürpriz ziyarette bulunuldu.

01 Mart 2019 Cuma 11:04
Emniyet müdüründen engelli gence rozet sürprizi

Bursa'da, polis olup cüzdanında rozet taşımayı hayal eden spastik engelli gencin hayali, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın ziyaretiyle gerçek oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşayan Yunus Arif Emre Çelebi (23), emniyet mensubu bir tanıdığından, mesleğe olan tutkusundan dolayı cüzdanında taşımak için polis rozeti istedi.

Çelebi'nin bu isteğini geri çevirmeyen polis, ona bir rozet hediye etti. Bu rozeti bulundurmanın suç olduğunu düşünen ve izinsiz taşımayı içine sindiremeyen Çelebi, elektronik posta yoluyla Bursa Emniyet Müdürlüğüne ulaştı.

Yunus Arif Emre Çelebi, gönderdiği elektronik postada, vatanı ve milleti adına çalışmak için polis olmayı hayal ettiğini, zaman zaman polis okuluna giderek eğitimleri izlediğini ve bunu yaparken engelli olduğunu unuttuğunu belirtti.

Dışarıda kullanmamak kaydıyla cüzdanında polis rozeti taşımayı çok istediğini, bunu yaparsa hayalinin yarısının gerçek olacağını aktaran Çelebi, rozeti ömür boyu saklayacağını ve bu durumdan İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın da bilgisinin olmasını arzu ettiğini yazdı.

Söz konusu elektronik postanın kendisine ulaştırılmasının ardından Ak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine, Çelebi'nin hayalinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdi. Ekipler de genç için polis rozeti ve Bursa Emniyet Müdürlüğü arması bulunan plaket ile çeşitli hediyeler hazırladı.

- Sürpriz ziyaret

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, sürpriz yapıp rozeti vermek için Çelebi'nin yaşadığı eve gitti. "Baskın var, elleri yukarı" diyerek odaya giren Ak'ı gören Çelebi, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

Çelebi'ye polis üniforması giydiren Ak, gence plaket de verdi.

Ak, kendisine rozet taşımakla ilgili hayallerini ve kaygılarını anlatan gence, "Sen artık bu saatten sonra fahri polissin. O rozeti şerefle, zevkle taşıyabilirsin. Artık fahri polis oldun, rozetini göğsünü gere gere gösterebilirsin." dedi.

Ak'a sürpriz için teşekkür eden Çelebi ise "Beni çok mutlu ettiniz, sağ olun, var olun. Şeref duydum." ifadelerini kullandı.

Bir şiir kitabı da bulunan Çelebi, bu eserini imzalayarak İl Emniyet Müdürü Osman Ak'a verdi.

Ak ise gencin annesine yazdığı bazı şiirleri sesli bir şekilde okuyarak, ondan nisan ayında Polis Haftası etkinliklerinde birlikte okumak üzere polislikle ilgili şiir yazmasını istedi.

Ziyarette, oğlunun mutluluğu karşısında zaman zaman gözleri dolan anne Necla Çelebi de "Anlatamıyorum, bizim için çok güzel bir duygu. Oğlum beni bugün yine duygulandırdı. Onunla gerçekten gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Çok şaşırdık, çok gururlandık. Emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Ak, Çelebi ile 10 Nisan'da görüşmek üzere sözleşerek evden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:04
  1. Bursa
  2. Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak
  3. polis rozeti
  4. sürpriz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli. Bu, girişimci iş dünyamızın başarısıdır."
    1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    2. Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak..
    3. Peru'da şiddetli deprem!
    4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    5. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    6. Peru, 7.1 ile sallandı
    7. Somali'deki bombalı saldırı
    8. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    9. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    10. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    11. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    12. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    13. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    14. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    15. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    16. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    17. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    18. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    19. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    20. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    21. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    22. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    23. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    24. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    25. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    26. Kayak merkezlerinde son durum
    27. Döviz kurları
    28. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    29. Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına..
    30. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!