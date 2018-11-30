Emniyet müdürü, yere saçılan atık kağıtları topladı

Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, oğlu Alp Arslan’ı tıraş ettirmek üzere Avcılar’daki Ahmet Canarslan’a ait kuaföre götürdü. Çocuk tıraş olurken nEmniyet Müdürü Yeşilyurt, köşeden dönmek isteyen atık kağıt ve malzemeleri toplayan kişinin çektiği arabayı devirdiğini fark etti.

Emniyet müdürü yardıma gitti

Çekçek içerisindeki büyük çuval içinde bulunan atık kağıt ve malzemelerin yola saçılması üzerine Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, kuaförde bulunanların şaşkın bakışları arasında dışarı fırlayarak yardımına koştu.

Araç trafiğini de kısa süreliğine durduran Bülent Yeşilyurt, atık kağıt ve plastiklerin çekçeğe yüklenmesine de yardım etti.

Kuaför Ahmet Canarslan, büyük ilgi gören çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlarken Emniyet Müdürü Yeşilyurt için "Makamının altında ezilmemiş koca yürekli adam" diye yazdı.