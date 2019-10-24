Afganistan'da emniyet müdürüne silahlı saldırı Afganistan'ın Badgis vilayeti Emniyet Müdürü Şerifullah Çemtu, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Badgis vilayeti Emniyet Müdürü Şerifullah Çemtu'nun uğradığı silahlı saldırıda öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Badgis vilayeti Emniyet Müdürü Çemtu'nun, Kabil'in 5. Bölgesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti. Taliban üstlendi Saldırı sonucu Çemtu'nun yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Saldırıyı Taliban üstlendi.

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