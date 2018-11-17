0553 313 94 23

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi ödüllendirdi

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kızına ceza yazan Trafik Şube'de görevli polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:14
Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi ödüllendirdi

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, araba kullandığı sırada telefonla konuşan kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru, Aydın'ın kızı Gizem Aydın'ı trafikte seyir halindeyken telefonla konuşurken gördü ve aracı durdurdu.
Polis memuru Gizem Aydın'a,"Seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak" suçundan para cezası uyguladı.

Polis memuruna takdirname

Emniyet Müdürü Aydın, durumdan haberdar olduktan sonra cezayı kesen polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini belirterek, "İlk önce bizler trafik kurallarına riayet etmeliyiz. Daha sonra ise vatandaştan uymasını beklemeliyiz. Kızıma ceza yazan polise takdirname verdim. Arkadaşımız görevini yapmış. Trafikte seyrederken telefonda konuşulmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:14
  1. Mustafa Aydın
  2. Tekirdağ
  3. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
  4. Gizem Aydın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan projeyi açıkladı: İstanbul'a 3 milyon turist...
    1. Bakan projeyi açıkladı: İstanbul'a 3..
    2. Bakanlıktan 1 milyondan fazla aileye..
    3. Polisten ilginç uygulama! Vatandaşa..
    4. Mart 2019 iddiası: Erdoğan 25 adayı..
    5. İstanbul'da çatışma çıktı!
    6. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
    7. İşsizlik maaşı alma şartı?
    8. 3 ilde terör operasyonu! 11 adrese..
    9. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    10. Bu habere dikkat! İstanbul'da ezan ve..
    11. KKTC'de sahile 15 kilo uyuşturucu vurdu!
    12. Bakan Albayrak'tan konut satışı..
    13. Gezinin derin ayağına darbe
    14. Galatasaray'da sakatlık şoku! Sedyeyle..
    15. Muharrem İnce'den İstanbul için anket!
    16. Emniyet müdürü, kızına ceza yazan..
    17. Hazırlıklar tamam! İstanbul'a 6 tane..
    18. Ünlü teknik adam hayatını kaybetti
    19. Öğrencilere büyük müjde! Devlet 4 Bin..
    20. Bakan açılışını yaptı! Uçak motoru..
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"