Emniyet Müdürü Deniz’in mutlu günü

DÜZCE(İHA) – Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’in kızı Gözde Deniz, Metin ekin ile bir ömür boyu mutluluğa evet dediler.

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’in kızı Gözde Deniz, Metin Ekin ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu kıyarken şahitliğini ise Vali Zülkif Dağlı ile Milletvekili Ayşe Keşir nikah şahitliğini yaptı. Gözde Deniz ve Metin Ekin hayatlarını birleştirdikleri törene çok sayıda katılım oldu. İyi günde ve kötü günde birlik ve beraberlik sözü veren Gözde Deniz ve Metin Ekin çifti bir ömür boyu mutluluk için ‘evet’ dediler.