0553 313 94 23

Emniyet Müdürü Çorumlu: “FETÖ değişik bedenlerde dirilebilir”

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, FETÖ konusunda mücadelenin verildiğini ifade ederek, “Tehlike kripto FETÖ’cülerde.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Emniyet Müdürü Çorumlu: “FETÖ değişik bedenlerde dirilebilir”

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, FETÖ konusunda mücadelenin verildiğini ifade ederek, “Tehlike kripto FETÖ’cülerde. Kriptolarda tehlike var. FETÖ değişik bedenlerde dirilebilir. Tespit etmemiz çok zordur” dedi.


Kırıkkale’de yerel bir internet sitesinin canlı yayın konuğu olan Çorumlu, gündeme dair soruları cevapladı. İstihbarat kökenli bir emniyetçi olduğunu hatırlatan Çorumlu, geçmişte FETÖ konusunda önemli tespitler yaptığı dile getirerek, “FETÖ konusunda tehlikenin halen geçmedi. Devletimiz FETÖ konusunda ciddi bir mücadele veriyor. Tehlike kripto FETÖ’cülerde. Kriptolarda tehlike var. FETÖ değişik bedenlerde dirilebilir. Tespit etmemiz çok zordur. İstihbarat olarak bilirsiniz. Ama devlet hukuk devleti. Hukuk nezdinde çalışırız. Buhar olsanız nemden buluruz sizi. Devlet boş değildir. Sabreder ama mutlaka bilir. Türk Devleti kaç bin yıllık geleneği var. Hiçbir terör örgütü başarılı olamaz, olamayacak" diye konuştu.


FETÖ mücadelesinin sulandırılmadan yapılması gerektiğini hatırlatan Çorumlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:


“FETÖ mücadelesini sulandırmadan, sağlıklı yapmak. Hem iftiraya maruz bırakmamak hem de FETÖ’cülere ciddi bir şekilde operasyonlar yapıp yakalayabilmek ve devletten temizleyebilmek. Bu ciddi bir hassasiyet gerektirir. Bu kadar önemli bir konu üzerinde dururken tabi arkasından uyuşturucu geliyor. Çünkü uyuşturucu da FETÖ gibi insanın beynini uyuşturuyor.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız bugüne kadar geri adım atmadı
    1. İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız..
    2. Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle..
    3. Sakarya’da Yeni Zelanda’daki katliamı..
    4. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
    5. Bursa Tarım Aş.’de imzalar atıldı
    6. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
    7. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
    8. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
    9. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
    10. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
    11. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    12. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
    13. Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs..
    14. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son..
    15. Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da..
    16. Karabük’te Düzceli yüzücüler kürsüye..
    17. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    18. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    19. Şahin Elmatepe sakinlerine müjdeler..
    20. FIBA Dünya Kupası'nda kuralar çekildi
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler