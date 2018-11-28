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Emniyet müdürü cinayeti davasında karar

Bayburt'ta 3. sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci'yi öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen üniversite öğrencisi, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:01
Emniyet müdürü cinayeti davasında karar

Bayburt'ta 3. sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci'yi kaldığı apart otelde öldürdüğü gerekçesiyle Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan üniversite öğrencisi Bayram Çakır'ın cezası müebbet hapse çevrildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bayram Çakır, bazı yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Çakır'a son savunması için söz verdi.

Hakkındaki suçlamayı reddeden Çakır, önceki beyanlarını yinelediğini söyledi.

Daha sonra maktul ve sanık avukatlarının da savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, müzakere sonunda üzerine atılı "kasten insan öldürme" suçunu sabit görerek sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bayburt Polis Meslek Yüksekokulunda görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci, 14 Kasım 2014'de kaldığı apart otelde öldürülmüştü. Cinayetle ilgili davada Bayburt Üniversitesi öğrencisi Bayram Çakır, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, öldürülen Ömer Lütfi Evci'nin apart otelde kaldığı odadaki poşette 2 kişiye ait parmak izi olduğu gerekçesiyle o kişilerin de ifadelerinin alınması için dosyayı yerel mahkemeye iade etmişti.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:01
  1. 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci
  2. Bayburt
  3. Bayram Çakır'ın yargılanması

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