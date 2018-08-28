Cihan Alagöz kimdir? Emniyet Müdürü Cihan Alagöz intihar etti? Cihan Alagöz neden intihar etti?

Samsun Polis Okulu Müdürü olarak görev yapan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz, odasında intihar ettiği öğrenildi. Peki görev başındayken intihar eden Cihan Alagöz kimdir? Cihan Alagöz nereli ve Cihan Alagöz neden intihar etti?



Samsun Polis Okulu Müdürü Cihan Alagöz, makam odasında intihar etti. Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yaparken 2015 yılında Samsun Polis Meslek Yüksek Okuluna tayin edilen 1.Sınıf Emniyet Müdürü Alagöz, silahı kafasına dayayarak ateşlediği iddia edildi. Cihan Alagöz'ün neden intihar ettiğine dair henüz bir bilgiiye erişilemedi.

CİHAN ALAGÖZ KİMDİR?

02.12.1964 yılında Çorum’da doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin’de Uluslararası kuruluşta (TIPH) görev yaptı.Trabzon POMEM Müdürü olarak görevine devam etmekte iken 08.04.2015 tarihinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanmış ve 16/04/2015 tarihinde okulumuzda görevine başlamıştır.Yüksekokul Müdürümüz Sayın Cihan Alagöz evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Kaynak: Cihan Alagöz kimdir? Neden intihar etti? Samsun Polis Okulu müdürü intihar etti