THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Cihan Alagöz kimdir? Emniyet Müdürü Cihan Alagöz intihar etti? Cihan Alagöz neden intihar etti?

Samsun Polis Okulu Müdürü olarak görev yapan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz, odasında intihar ettiği öğrenildi. Peki görev başındayken intihar eden Cihan Alagöz kimdir? Cihan Alagöz nereli ve Cihan Alagöz neden intihar etti?

28 Ağustos 2018 Salı 19:23
Cihan Alagöz kimdir? Emniyet Müdürü Cihan Alagöz intihar etti? Cihan Alagöz neden intihar etti?

Samsun Polis Okulu Müdürü olarak görev yapan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz, odasında intihar ettiği öğrenildi. Peki görev başındayken intihar eden Cihan Alagöz kimdir? Cihan Alagöz nereli ve Cihan Alagöz neden intihar etti?

Samsun Polis Okulu Müdürü Cihan Alagöz, makam odasında intihar etti. Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yaparken 2015 yılında Samsun Polis Meslek Yüksek Okuluna tayin edilen 1.Sınıf Emniyet Müdürü Alagöz, silahı kafasına dayayarak ateşlediği iddia edildi. Cihan Alagöz'ün neden intihar ettiğine dair henüz bir bilgiiye erişilemedi.

CİHAN ALAGÖZ KİMDİR?

02.12.1964 yılında Çorum’da doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin’de  Uluslararası kuruluşta  (TIPH) görev yaptı.Trabzon POMEM Müdürü olarak görevine devam etmekte iken 08.04.2015 tarihinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanmış ve 16/04/2015 tarihinde okulumuzda görevine başlamıştır.Yüksekokul Müdürümüz Sayın Cihan Alagöz evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Kaynak: Cihan Alagöz kimdir? Neden intihar etti? Samsun Polis Okulu müdürü intihar etti

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 19:23
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Sinop
  4. Samsun
  5. İstanbul
  6. Çorum
  7. Cihan Alagöz kimdir?
  8. cihan alagöz neden intihar etti?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deri soyulmasına dikkat!
    1. Deri soyulmasına dikkat!
    2. Siirt Valiliği'nden dikkat çeken..
    3. YPG okullarını kapatmıştı! Suriyeli..
    4. ABD Dışişleri Bakanı Mattis'ten..
    5. Gadiri Hum Bayramı Nubde duası!
    6. ARAMCO'nun halka arz süreci tek..
    7. Zilhicce ayının on sekizinci gününün..
    8. Gadiri Hum Bayram duası nedir?
    9. Gadiri Hum Bayramı’nda kılınacak namaz
    10. Balıkesir'de FETÖ operasyonu! Gözaltı..
    11. Fenerbahçe'ye Kevin Trapp şoku
    12. Emniyet Müdürü Cihan Alagöz intihar mı..
    13. Gadiri Hum bayramı'nda neler yapılır?
    14. İstanbul BBSK, Efeler Ligi ve Avrupa..
    15. Putin 15 generali görevden aldı
    16. Başakşehir'de neşter vuruldu! Yıldız..
    17. Gadiri Hum Bayramı ne zaman kutlanır?
    18. Gadiri hum bayramını kimler kutlar?
    19. Eski Galatasaraylı Jose Rodriguez'in..
    20. Gadiri hum bayramı nedir?
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi