Emniyet Müdürü Çalışkan amirleri uyardı

Emniyet Müdürü Çalışkan, göreve başladığı günden bugüne kadar İstanbul polisinin yaptığı başarılı çalışmalarla terör olaylarıyla ilgili olarak ciddi bir mesafe alındığını kaydederek, sürecin daha da artırılacağını ifade edip, asayiş olaylarının daha etkin olarak kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

Toplantıya katılan 121 karakol amiriyle 39 asayiş büro amirine, temiz ve düzgün vatandaşın polisi gördüğü zaman mutlu olması ve rahatlaması gerektiğini belirterek, “Polis ekipleri ve karakollar bir sığınak olmalı, her türlü bela ve zorbalıktan kaçış yeri olmalı…Karakollarımız en güvenli yerimiz olacak. Sizlere çeşitli eğitimler verdik. ‘Çürük Elma ve Adalet Teorisi Projesi’ diye bir proje hazırladık. Çürük elmadan kastımız, yaramaz adamı barındırmayacağız. Amir, memur, müdür hiç fark etmez… Devlet size namusunu teslim ediyor, sizlerde yaramaz adamı barındırmayacaksınız. Devletin onurunu, namusunu temsil ediyorsunuz. İlçe müdürü, müdür yardımcısı, hatta il emniyet müdürü kim yanlış yapıyorsa hiç acımayacaksınız yanlış yapana af yok…” dedi.

Karakol ve Asayiş Büro Amirlerinin suçla mücadelede ön planda olmaları gerektiğini ifade eden Emniyet Müdürü Çalışkan, “İlçenizde gerekli tedbiri alacaksınız, daha sonra olayı takip ederek dosyayı tamamlayacaksınız. Bölgenizde olan tüm kritik noktaları çok iyi bileceksiniz. Bölgenize tam hakim olacaksınız. Karakolda 24 saat hayat var, sorumluluk bölgenizde önemli bir olay olduysa saat gözetmeksizin gidin, gerekirse karakolda yatın ama 24 sat karakolunuza hakim olun. Asayiş Büro Amirleri ise küçük birer Asayiş Şube gibi çalışacak. 24 saat esasına uygun çalışarak, bölgenizde hırsız, arsız adam bırakmayacaksınız” diye talimatlar verdi.