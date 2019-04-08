Emniyet Müdürü Artunay: “Nevşehir’de uyuşturucudan 1 yılda 600 kişi yakalandı”

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla Nevşehir’de görev yapan yerel ve ulusal ajans temsilcileriyle Emniyet Müdürlüğü Topuzlu Han tesislerinde bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, 2018 yılının 12 aylık döneminde 318 olayda 600 kişiyi yakaladıklarını ifade ederken 2017 yılına göre artış yaşandığını belirtti. Artunay, “2018 yılı 12 aylık dönemi içerisinde 600’e yakın kişi yakalandı. Önceki yıla göre 100 kişilik bir artış söz konusu. Bu diğer olaylarımızda rakamsal olarak açıklamak gerekirse 2017 yılında 296 suça karşılık toplamda 499 kişi, 2018 yılında ise 318 olayda yaklaşık 600 kişi yakalandı. Bu da çalışmalarımızda ivme kazandığını gösteriyor. Bu arada hem bilgilendirici hem de eğitim faaliyetlerinde çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçen yıl içerisinde çok büyük bir uluslararası kongre ilimizde yapıldı. Orada da çeşitli ülkelerden 15’e yakın bilim insanı akademisyen katıldı. 85 kişide yurt içinde alanında çalışmaları bulunan bilim insanları katıldı. Bunun 1 günü tamamen uyuşturucuya ayrıldı. Ben ve tüm çalışma arkadaşlarım narkotik şube koordinesinde diğer birimlerimiz, ilçelerimiz uyuşturucu ile amansız bir mücadele veriyoruz. Sloganımız Nevşehir’de uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Valimizden bu konuda çok büyük destek görmekteyiz. Halktan çok farklı kesimden bizlere konuyla ilgili teşekküre geliyorlar. Daha yapacağımız çok işimiz var. Nevşehir güvenli şehir sloganımızı teşkilat olarak devam ettireceğiz” dedi.

“Bekçilerimizden ciddi katkılar alıyoruz”

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir’de göreve başlayan bekçilerin uyum sağladıklarını, bekçilerin çalışmaları kapsamında yeni operasyonlar yaptıklarını kaydetti. Artunay, “Bekçi teşkilatımız bizim ilimizde çok yeni. Çok iyi seçilmiş arkadaşlarımız, bu şehrin çocukları, burada büyümüşler dolayısıyla çevrelerini, şehri, şehrin dinamiklerini suç ve suçluya yönelik bilgileri yeni gelen polis memurundan çok daha iyi bilen insanlar. Bizim koordinemizde bizim yönlendirmelerimiz ile konusunda tecrübeli arkadaşlarımızın verdiği eğitimlerle adapte oldular. Uyuşturucu da ve diğer asayiş olaylarında sonuçlarını almaya başladık. Bekçilerimizin ciddi katkılarını görüyoruz. Bekçilerimizin çalışmalarıyla yeni operasyonlar yapmaya başladık. Süre geçtikçe verimin daha da artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.