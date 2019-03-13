Emniyet Müdürü Alper 2018 yılını değerlendirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 2018 yılında Adıyaman’da yapılan ve kitap haline gelen çalışmaları anlattı.

Polis evinde bir basın açıklaması düzenleyen Emniyet Müdürü Metin Alper, suçlulara hiçbir şekilde göz açtırmadıklarını 24 saat görev aşkıyla daima çalıştıklarını vurguladı. Emniyet Müdürü yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, “Adıyaman’da göreve başladığım 29 Mayıs 2016 tarihinden bugüne yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsedeceğim ve aynı zamanda 2018 yılında yaptığımız faaliyetleri de belirtmek istiyorum. Hem sizlerin hem de vatandaşlarımızın desteği ile hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizler buraya rahat etmeye değil, rahat ettirmeye geldik. Vatandaşlarımızın rahatlığı ve mutluluğu bizlerin mutluluk ve rahatı anlamına gelmektedir. Bizlerin her zaman bir sloganı vardı 7’den 70’e ye Adıyaman’ın gönlüne taht kurmaktı. 29 Mayıs 2016 tarihinde Adıyaman’a bir temel attık. Bu temel emniyet hizmetlerinin güven içerisinde huzur içerisinde samimiyet ve birliktelik içerisinde olmasıydı ve çok şükür başta valimizin önderliğinde kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle atmış olduğumuz temel iki buçuk katlı bir binaya ulaştı 2,5 yılda. Bizler de diyoruz ki bu temelle bu binamız daha da yükselecek ve kalıcı bir eser olacak. 2018 yılında yapmış olduğumuz faaliyetleri bir kitap haline getirdik. Geldiğimizde Adıyaman’da, tefecilik sorunu ve trafik sorunu var dedik ve bu soruların yanında terörü de ele aldık. Bütün kadrodaki arkadaşlarımızın çabasıyla ciddi çalışmalar yaptık. Tefecilik ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında en az 20- 25 tane operasyon yaptık ve bu operasyonlar Adıyamanlıların yüreğine su serpti. Bu tefecilik suçunun karşılıksız kalmayacağı anlaşılmış oldu. Yine trafikle ilgili oldukça yoğun çalışmalar yaptık ve trafikte rahatlamalar sağladık. Tabi bunlar yeter mi yetmez. Bizler bu sorunlarla ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan da bahseden Müdür Alper, “Gerçekten Adıyaman’daki gençlerimizin uyuşturucu ile hiç buruşmaması için uyuşturucu ile zehirlenmemesi için vatana millete daha faydalı bireyler olmaları için mücadelemiz devam etti. Türkiye ortalaması uyuşturucu kullanılması yüzde 3’tür, ancak Adıyaman’ın da çok şükür 0.5’tir. Yani Türkiye ortalamasının çok çok altında bir uyuşturucu kullanımı var ve biz bunu bile yeterli bulmuyoruz kendimiz açısından. Uyuşturucu kullanan kardeşlerimizin rehabilite edilmesi anlamında ne yapılması gerekiyorsa sağlık müdürlüğü, aile sosyal politikalar müdürlüğü, belediye başkanlığı ve emniyet müdürlüğü olarak bunları sadece yakalayarak adalet önüne çıkartmak anlamında değil bunların rehabilite edilmesi yönünde de çeşitli çalışmalarımız devam edecek. Bizler sadece emniyet ve asayiş hizmetleri ile kalmayacağız Vatandaşlarımızın eğitim işleri ile sağlık işleri, kültür ve spor faaliyetleri ile de kendi sınırlarımız içerisinde kalmak şartıyla her anlamda çalışmalarımız olacak” şeklinde konuştu.

Adıyaman1954 Spor’a ellerinden gelen desteği sunduklarını da söyleyen Müdür Alper, “Spor anlamında geçtiğimiz yıl taraftarlarımız ile güzel bir buluşma sağladık. Takımımıza elimizden gelen desteği vermek suretiyle üçüncü lige çıkmasına bir nebze de olsa katkıda bulunduğumuza inanıyorum. Bizler her gün çıtayı daha da yükseğe çıkartacağız. Her gün daha da fazla vatandaş memnuniyeti daha fazla güvenlik ekseninde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.