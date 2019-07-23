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Emniyet Müdürü Aktaş, uygulama noktasını denetledi

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde gerçekleştirilen polis uygulamasını yerinde denetleyerek mahallede bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

23 Temmuz 2019 Salı 17:10
Emniyet Müdürü Aktaş, uygulama noktasını denetledi

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde gerçekleştirilen polis uygulamasını yerinde denetleyerek mahallede bulunan vatandaşlarla sohbet etti.


İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Seyhan ilçesinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde ifa edilen polis uygulamasını yerinde incelemek üzere Denizli Mahallesine gitti. Mahallede polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve terör uygulamasını izleyen Aktaş, uygulama noktasında bulunan sorumlu amirden uygulama hakkında bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş daha sonra Denizli Mahallesinde Cadde üzerinde dolaşarak yanına gelen vatandaşlarla tek tek tokalaşıp onlarla bir süre sohbet etti. Mahallede bulunan esnaflara da hayırlı işler dileğinde bulunan Aktaş, kahvehanedeki vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti.


İl Emniyet Müdürü Aktaş, vatandaşlara Adana’da suçu ve suçluyu bitirmeye kararlı olduklarını söyleyerek özellikle uyuşturucu, terör ve asayiş konularında uyarılarda bulundu. Vatandaşlarda yapılan uygulamalardan dolayı memnun olduklarını belirterek uygulamaların devam etmesi konusunda isteklerini dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:10
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