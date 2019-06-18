0553 313 94 23

Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan şehit çocuklarını makamında ağırladı

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eşi Meryem Aktaş ile birlikte şehit çocuklarının karne günü heyecanlarına ortak oldular.

18 Haziran 2019 Salı 12:48
Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan şehit çocuklarını makamında ağırladı

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eşi Meryem Aktaş ile birlikte şehit çocuklarının karne günü heyecanlarına ortak oldular.


2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokulda okuyan şehit çocuklarına karne etkinliği düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş ile birlikte şehit çocuklarını makamında kabul etti.


Aktaş, şehitlerin kıymetli emanetlerini bu özel, heyecanlı günde yalnız bırakmayıp onların karne sevincine ortak olmak istediklerini söyleyerek, “Bizler şehitlerimizin emanetlerinin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz tatillerini tatil tadında aileleriyle birlikte eğlenerek istedikleri gibi geçirsinler. Ama tatil yaparken de kendilerinden küçük bir ricam olacak kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Öğrenci ve velilerimizin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:48
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstifası istenen Hong Kong lideri halktan yeniden özür diledi
    1. İstifası istenen Hong Kong lideri..
    2. Erzincan’da toplu taşımaya 10 yeni..
    3. Aliağaspor, Polat Çetin ile devam
    4. Şahımerdan Hocaefendi serbest bırakıldı!
    5. ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan’ın..
    6. "Alışılmışın dışında bir sosyal hizmet..
    7. Numan Kurtulmuş:”Türkiye’nin çok ciddi..
    8. "Rüzgarlı ve fırtınalı havalarda..
    9. Akdeniz’in balinaları Kıbrıs..
    10. Stratejik plan içinSTK’lar görüş..
    11. "İran'da 23 milyon kişi muhtemel su..
    12. Osmanlı şehzadelerinin Paris’teki..
    13. Genç şampiyonlar ödüllendirildi
    14. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick..
    15. "Yargının 'pardon' deme lüksü yok"
    16. Ordu'da yıldırım isabet eden ev..
    17. Talas Harman Mahallesinde Asfalt..
    18. Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna..
    19. "İstanbul seçimlerini maniple etmek..
    20. İbrahim Başaran ile 1 yıl daha
    21. Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    22. Senex Kongresi’nde Genç..
    23. TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    24. MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu)..
    25. Hatay’da ev yangını
    26. MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi..
    27. Afşin’de FETÖ’den 1 kişi gözaltına..
    28. Kilis’te Muhammed Mursi için gıyabi..
    29. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma..
    30. Darbesever Batı, Mursi’nin vefatına..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması