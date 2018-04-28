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Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını çekti kıskıvrak yakalandı!

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:26
Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını çekti kıskıvrak yakalandı!

Cep telefonuyla Emniyet Müdürlüğü binasının fotoğraflarını çeken bir kişinin minibüsle bölgeden uzaklaştığı ihbarını alan polis çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli aracı merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Kayadelen Camisi önünde park halinde buldu.

CEP TELEFONUNDA ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF BULUNDU

Bölgede çalışma yapan ekipler, araç sürücüsü Suriyeli Haccı Işhadel’i gözaltına aldı. Işhadel'in cep telefonunda yapılan incelemede, emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafları bulundu. Şüpheli Işhadel, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 10:26
  1. adana
  2. emniyet binası
  3. suriye
  4. terör

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