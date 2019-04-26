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Emniyet Müdürlüğü’nün duvarına çıkıp intihar etmek istedi

Kuşadası’nda bunalıma giren bir kişi Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nün istinat duvarına çıkarak, boğazına bıçak dayayıp intihar etmek istedi.

26 Nisan 2019 Cuma 03:53
Emniyet Müdürlüğü’nün duvarına çıkıp intihar etmek istedi

Kuşadası’nda bunalıma giren bir kişi Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nün istinat duvarına çıkarak, boğazına bıçak dayayıp intihar etmek istedi. Polisi uzun süre uğraştıran C.Ş. isimli kişiyi polisler ve emniyet müdürü ikna etti.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nün giriş bölümünün yan tarafındaki yaklaşık 2 metre yükseklikteki çevre koruma duvarına tırmanan C.Ş. isimli bir kişi, boğazına bıçak dayayarak, intihar girişiminde bulundu. Agresif tavırlar sergileyen C.Ş., olay yerine gelen polisleri uzun süre uğraştırdı. Polislerin ikna çalışmaları sürerken, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy da olay yerine geldi. Boğazında bıçak dayayıp, ısrarla intihar etmek istediğini söyleyen C.Ş.’yi Emniyet Müdürü Berksoy’un ikna etmesinin ardından elindeki bıçak görevli polisler tarafından alındı ve tırmandığı duvardan indirildi. Duvardan indirildikten sonra da agresif tavırlarını sürdüren ve bunalımda olduğu ortaya çıkan C.Ş. Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan muayenede psikolojik sorunları olduğu belirlenen C.Ş. "toplum için tehlike oluşturan birey tedavisi için ilgili kuruma sevk edilir" şeklindeki 4721 sayılı Kanunun 432. Maddesinde uyarınca Manisa Ruh ve Sağlığı Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Yapılan görüşmede Manisa’da yer olmadığı için C.Ş. Kuşadası Devlet Hastanesi’nde polis refakatinde gözlem altında tutulmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 03:53
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