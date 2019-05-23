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Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından protokol üyelerine, şehit ailelerine ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 01:32
Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından protokol üyelerine, şehit ailelerine ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.


Polisevinde düzenlenen iftar programına Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, kurum ve şube müdürleri, emniyet mensupları, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.


Kur-an’ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlar açıldı.


Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır dizelerini yazdıran kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bugün ki iftar programına katılan tüm davetlilere şahsım ve teşkilatım adına en kalbi şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 01:32
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