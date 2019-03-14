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Emniyet Müdürlüğü, mahallelerin suç istatistiklerini çıkarıyor

Niğde Emniyet Müdürü Salim cebeloğlu, Niğde merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

14 Mart 2019 Perşembe 14:24
Emniyet Müdürlüğü, mahallelerin suç istatistiklerini çıkarıyor

Niğde Emniyet Müdürü Salim cebeloğlu, Niğde merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

 

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu başkanlığında Niğde İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Niğde merkez mahalle muhtarları ve İlçe Emniyet Müdür yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

 

Her Mahallede suç istatistikleri çıkardıklarını söyleyen Müdür Cebeloğlu, açıklamasında şunları söyledi; “Siz değerli muhtarlarımız ile bir araya gelmekten son derece mutluluk duyuyoruz. Toplumun her küçük birimi aileyse şehirlerde de en küçük kesimler mahallelerdir bizlerde huzura güvene mahallelerden başlayarak yerele yayma gayreti ve çabası içerisindeyiz. Her, mahallemizde haftalık suç istatistikleri çıkartıyoruz ve suç oranlarına ve suçlara göre geniş katılımlı, Asayiş, terör, kaçakçılık ve güvenlik gibi birimlerin katılımı ile Huzurlu uygulamalar yaptıklarını, Kale, Aşağı kayabaşı, Fertek, Selçuk ve Nar ile İlhanlı mahallelerinde uygulamalar yaptık ve bu uygulamalarımız diğer mahallelerde de aralıksız devam edecektir” dedi.

 

Cebeloğlu “Amacımız bütün mahallelerimizde huzuru ve güveni sağlamanın peşindeyiz, suç oranlarının artışına izin vermeyeceğiz ve karalıyız bizim bu çalışmalarda en büyük destekçimiz siz değerli muhtarlarımızdır sizler mahallelerde ki her konuya hakimsiniz bizlere her zaman destek oldunuz ,destek olmaya da devam edeceğinizden hiç şüphemiz yoktur”şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:24
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