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Emniyet Müdürlüğü bayram tedbirlerini aldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramının huzur ve güvenlik içinde tamamlanması için tedbirlerini aldı.

06 Ağustos 2019 Salı 16:06
Emniyet Müdürlüğü bayram tedbirlerini aldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramının huzur ve güvenlik içinde tamamlanması için tedbirlerini aldı.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 3 yılda kaza istatistiklerine bakıldığında ölümlü kazaların daha çok şehirlerarası yollarda ve özellikle Mut devlet yol ayrımı, Silifke-D400, Çeşmeli-Silifke ve Pozantı-Tarsus istikametinde meydana geldiği görüldü. Bayram boyunca da il genelinin yanı sıra özellikle belirlenen bölgelerde denetimlerin daha da yoğunlaşacağının belirtildiği açıklamada, hız, emniyet kemeri, cep telefonu, şerit izleme, alkol denetimleri konusunda denetimler yapılacak. Ayrıca ticari araçlar üzerinde yapılacak denetimlerde sürücüler dinlenme sürülerine dikkat etmesi konusunda özellikle uyarılacak.


Öte yandan tarım işçisi taşıyan araçlar ile tarım araçlarına bayram süresince 24.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:06
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