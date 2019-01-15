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Emniyet kemeri simülatör aracını Vali Bilgin test etti

Kırklareli'nde vatandaşlar, emniyet kemeri takmanın önemini simülatörle test etme imkanı buldu - Kırklareli Valisi Osman Bilgin:- "Son iki yıldır ise trafik kazalarındaki azalmaları gözlemliyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bir çalışması ile ülkemizin tüm illerinde simülatör araçları ile emniyet kemerinin önemi anlatılıyor. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ederim"

15 Ocak 2019 Salı 16:48
Emniyet kemeri simülatör aracını Vali Bilgin test etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde simülatör aracına binen vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini, kaza anını yaşayarak daha iyi anladı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda simülatör aracı kuruldu.

Simülatörlü araç ile emniyet kemeri kullanma alışkanlığı olmayan sürücülere kaza geçirmeleri durumunda yaşayacakları, uygulamalı bir şekilde gösterildi.

Araca ilk olarak Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz binerek test etti.

Vali Bilgin, son yıllarda İçişleri Bakanlığı'nca emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla ciddi çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye'de trafik tedbirlerinin alınması ve can güvenliğinin en üst seviyede tutulması için çalışmalar yapıldığını ifade eden Bilgin, özellikle alkollü araç kullanımının da önüne geçmek istediklerini anlattı.

Emniyet kemerinin can kurtardığını vurgulayan Bilgin, "Son dönemlerde emniyet ve jandarma teşkilatımızın tümü alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri kullanımın yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yapıyor. Can ve mal kayıplarının azalması ülkemiz açısından önemli. Son iki yıldır ise trafik kazalarındaki azalmaları gözlemliyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bir çalışması ile ülkemizin tüm illerinde simülatör araçları ile emniyet kemerinin önemi anlatılıyor. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlar da simülatör aracına binerek test etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:48
  1. Kemer
  2. simülatör
  3. test

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