0553 313 94 23

"Emniyet kemeri, omurilik yaralanmalarının önüne geçiyor"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday:- "Çarpışma esnasında kafa bir öne bir arkaya gider. Bu hareket esnasında omurilik yaralanabilir. Bunu önlemek için kişinin emniyet kemeri takması lazım. Bir de oturduğu koltukta başı sabitleyecek bir arkalık olması gerekiyor"- "Trafik kazalarında ölenlerin pek çoğu arka sıralarda oturanlar oluyor. Bunun nedeni de arka koltukta oturanların emniyet kemeri takmaması. Basit kazalarda bile emniyet kemeri takmamaktan omurilik yaralanması olabiliyor"

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:10
"Emniyet kemeri, omurilik yaralanmalarının önüne geçiyor"

İSTANBUL (AA) - MURAT PAKSOY - Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday, "Çarpışma esnasında kafa bir öne, bir arkaya gider. Bu hareket esnasında omurilik yaralanabilir. Bunu önlemek için kişinin emniyet kemeri takması lazım. Bir de oturduğu koltukta başı sabitleyecek bir arkalık olması gerekiyor." dedi.

Kuday AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre son 10 yılda 12 milyon 19 bin 403 trafik kazasının meydana geldiğini anlatarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının ise 1 milyon 580 bin 480 olduğunu aktardı.

Bu kazalarda en çok omurga yaralanmalarının meydana geldiğini dile getiren Kuday, omurganın hasarına bağlı olarak da kalıcı sakatlıkların oluşabildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Cengiz Kuday, omurga yaralanmalarının sosyal bir problem olduğunu ifade ederek, "Omurga yaralanmaları değişik şekillerde oluyor. En çok trafik kazalarında meydana geliyor. Fakat ülkemizde başka sebepler de var. Örneğin kurşun yaralanmaları, silahla ateş yaralanmaları ve kesici aletlerle yaralanma. Bunlar da sayısal olarak az değil." diye konuştu.

Trafik kazası sonrası kazazedenin boyun, sırt ve belinin kımıldatılmamasının önemine işaret eden Kuday, "Yaralanmalarda, omurilik, beyinden daha hassas. Beyinde bazı tedavi şekilleri ile iyilikler elde ederiz ama omurilikte tedavi olanaklarımız düşüktür. Yaralanma ciddiyse dönüşü zordur. Kaza esnasında taşınma çok önemli. Böyle bir kazaya uğrayan kişinin gövdesinin, boynunun, sırtının ve belinin hiç kımıldamayacak şekilde taşınması lazım." ifadelerini kullandı.

- "Kazalarda ölenlerin çoğu arka sıralarda oturanlar oluyor"

Prof. Dr. Kuday, omurilik yaralanmasına maruz kalan kazazedelerin donanımlı hastanelerde tedavi edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu tip yaralanmalarda tedavi edecek ekibin omurgayı değil, omuriliği iyi bilen ve tanıyan uzmanlardan oluşması gerektiğini söyledi.

Ani fren ve çarpışma durumunda emniyet kemerinin olmamasının omurga yaralanmalarının şiddetini artırdığını anlatan Kuday, şunları kaydetti:

"Çarpışma esnasında kafa bir öne bir arkaya gider. Bu hareket esnasında omurilik yaralanabilir. Bunu önlemek için kişinin emniyet kemeri takması lazım. Bir de oturduğu koltukta başı sabitleyecek bir arkalık olması gerekiyor. Hatta uzun mesafelerde arka koltukta oturanların da emniyet kemeri takması önemlidir. Trafik kazalarında ölenlerin pek çoğu arka sıralarda oturanlar oluyor. Bunun nedeni de arka koltukta oturanların emniyet kemeri takmaması. Basit kazalarda bile emniyet kemeri takmamaktan omurilik yaralanması olabiliyor. Arka koltukta oturan çocuklara da mutlaka emniyet kemeri takılmalı."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:10
  1. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday:
  2. Emniyet kemeri
  3. omurilik
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Foçalı miniklerin karate coşkusu
    1. Foçalı miniklerin karate coşkusu
    2. Sudan ordusundan sivil eylemcilere..
    3. 81 ilde 36 bin kadını dolandıran..
    4. Milletvekili Taşdoğan’dan Ramazan..
    5. MTSO’dan yetim ve muhtaçlara yardım
    6. Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı
    7. Başkan Say’dan Ramazan Bayramı mesajı
    8. Kızılay, Aliağa’da kan bağışı..
    9. Ele geçirilen kaçak malzemeler imha..
    10. ABD ve İngiltere'den Sudan'da..
    11. Osmanlı'dan günümüze şahane bir tarif:..
    12. Bayram için aldığı otomobil memleket..
    13. Başkent Tiyatroları’ndan genç..
    14. Başkan Akman’dan Ramazan Bayramı mesajı
    15. Binali Yıldırım’ın sahur ziyaretinden..
    16. Yumurta karşılığında bile bisikletin..
    17. Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    18. Destici'den bayram mesajı
    19. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    20. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    21. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    22. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    23. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    24. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    25. Deniz 7 dakika görev aldı
    26. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    27. AKEDAŞ bayrama hazır
    28. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    29. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    30. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular