"Emniyet kemeri, omurilik yaralanmalarının önüne geçiyor"

İSTANBUL (AA) - MURAT PAKSOY - Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday, "Çarpışma esnasında kafa bir öne, bir arkaya gider. Bu hareket esnasında omurilik yaralanabilir. Bunu önlemek için kişinin emniyet kemeri takması lazım. Bir de oturduğu koltukta başı sabitleyecek bir arkalık olması gerekiyor." dedi.

Kuday AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre son 10 yılda 12 milyon 19 bin 403 trafik kazasının meydana geldiğini anlatarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının ise 1 milyon 580 bin 480 olduğunu aktardı.

Bu kazalarda en çok omurga yaralanmalarının meydana geldiğini dile getiren Kuday, omurganın hasarına bağlı olarak da kalıcı sakatlıkların oluşabildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Cengiz Kuday, omurga yaralanmalarının sosyal bir problem olduğunu ifade ederek, "Omurga yaralanmaları değişik şekillerde oluyor. En çok trafik kazalarında meydana geliyor. Fakat ülkemizde başka sebepler de var. Örneğin kurşun yaralanmaları, silahla ateş yaralanmaları ve kesici aletlerle yaralanma. Bunlar da sayısal olarak az değil." diye konuştu.

Trafik kazası sonrası kazazedenin boyun, sırt ve belinin kımıldatılmamasının önemine işaret eden Kuday, "Yaralanmalarda, omurilik, beyinden daha hassas. Beyinde bazı tedavi şekilleri ile iyilikler elde ederiz ama omurilikte tedavi olanaklarımız düşüktür. Yaralanma ciddiyse dönüşü zordur. Kaza esnasında taşınma çok önemli. Böyle bir kazaya uğrayan kişinin gövdesinin, boynunun, sırtının ve belinin hiç kımıldamayacak şekilde taşınması lazım." ifadelerini kullandı.

- "Kazalarda ölenlerin çoğu arka sıralarda oturanlar oluyor"

Prof. Dr. Kuday, omurilik yaralanmasına maruz kalan kazazedelerin donanımlı hastanelerde tedavi edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu tip yaralanmalarda tedavi edecek ekibin omurgayı değil, omuriliği iyi bilen ve tanıyan uzmanlardan oluşması gerektiğini söyledi.

Ani fren ve çarpışma durumunda emniyet kemerinin olmamasının omurga yaralanmalarının şiddetini artırdığını anlatan Kuday, şunları kaydetti:

"Çarpışma esnasında kafa bir öne bir arkaya gider. Bu hareket esnasında omurilik yaralanabilir. Bunu önlemek için kişinin emniyet kemeri takması lazım. Bir de oturduğu koltukta başı sabitleyecek bir arkalık olması gerekiyor. Hatta uzun mesafelerde arka koltukta oturanların da emniyet kemeri takması önemlidir. Trafik kazalarında ölenlerin pek çoğu arka sıralarda oturanlar oluyor. Bunun nedeni de arka koltukta oturanların emniyet kemeri takmaması. Basit kazalarda bile emniyet kemeri takmamaktan omurilik yaralanması olabiliyor. Arka koltukta oturan çocuklara da mutlaka emniyet kemeri takılmalı."