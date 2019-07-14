Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlikten 81 ilde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 61 bin 101 personelin katılımı ile yapılan Türkiye Güven Huzur (2019-3) uygulamasında 1 adam öldürme, 1 yağma, 29 yaralama, 44 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 3 cinsel taciz, 1 çocuğun cinsel istismarı, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4 kaçakçılık, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 887 diğer suçlardan ve 11’i çocuk 27 kayıp şahıs olmak üzere toplam bin 30 aranan şahıs yakalandı.

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından suç isleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta terör, asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 13 Temmuz tarihinde “Türkiye Güven Huzur” uygulaması yapıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Uygulama 10.00-13.00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergâhlara acılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 16.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile oralara açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar-istasyon, iskele-liman, otogar-terminal girişleri ile havaalanları güzergâhlarında, 20.00-22.00 saatleri arasında alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde 61 bin 101 personel ve 188 detektör kopeği ile 11 bin704 noktada gerçekleştirildi" denildi.

Uygulamada bin 30 aranan şahıs yakalandı

Türkiye Güven Huzur uygulamasında 526 bin 16 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 1 adam öldürme, 1 yağma, 29 yaralama, 44 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 3 cinsel taciz, 1 çocuğun cinsel istismarı, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4 kaçakçılık, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 887 diğer suçlardan ve 11’i çocuk 27 kayıp şahıs olmak üzere toplam bin 30 aranan şahıs yakalandı. Yapılan uygulama sonucunda 792 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 99 şahıs gözaltına alındı. 167 bin 70 adet araç kontrol edildi. Kontrollerde 78 adet aranan araç tespit edildi, 3 bin 41 adet araca işlem yapıldı, 612 adet araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada, 19 bin 474 umuma açık iş yeri denetlendi ve 61 adet iş yeri kapatıldı. Ayrıca 12 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet kurusıkı tabanca, 897 adet mermi, 7 adet kesici-delici alet, 350 gram esrar, 8 gram eroin, 109 gram bonzai, 251 gram metanfetamin, 24 kök kenevir bitkisi, 62 adet sentetik ecza, 240 litre kaçak içki ve bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.