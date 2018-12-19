Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin ülke genelindeki uygulamaları kapsamında denetlenen 34 bin 281 okul servisinden 599'u trafikten men edildi.

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19 Aralık 2018 Çarşamba 10:02
Günün Özeti
Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:02
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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