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Emniyet güçleri üç araçta 20 kişiyi yakaladı!

Muğla'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan üç araçtaki 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

06 Kasım 2018 Salı 16:27
Emniyet güçleri üç araçta 20 kişiyi yakaladı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karagözler Mahallesi Koylar bölgesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki grubu tespit etti.

Aracılar gözaltına alındı

Ekipler, üç araçtaki 20 Filistin ve Fas uyrukluyu yakaladı.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri öne sürülen B.B, M.A.G. ve M.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:27
  1. düzensiz göçmen
  2. Karagözler Mahallesi Koylar bölgesi
  3. Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  4. Fethiye
  5. yasa dışı geçiş

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