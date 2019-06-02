Emniyet göz açtırmıyor, çok sayıda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 4 adet tabanca, 1 adet tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, haklarında yapılan yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yürüttükleri huzur operasyonlarında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Son 1 hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 4 tabanca, 1 adet tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 14 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar karakola götürülerek yasal işlem yapıldı. Şahıslar daha sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddesine ise emniyet tarafından el konuldu.