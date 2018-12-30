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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan yılbaşı açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yılbaşında 81 ilde üst düzeyde tedbir alındığını duyurdu.

30 Aralık 2018 Pazar 00:38
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan yılbaşı açıklaması

Türkiye Emekli Emniyet Müdürlüğü Derneği bünyesinde bulunan Meşk-i Ahenk Türk Sanat Müziği Topluluğu, Bursa’da eski emniyet müdürleri ve aileleri için Teyyare Kültür Merkezi’nde konser verdi. Konsere Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile eski Adalet Bakanı ve eski emniyet müdürü Mehmet Ağar, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa’da görevli emniyet mensupları ve aileleri katıldı. Çok sayıda Türk Sanat Müziği eserinin seslendirildiği gece, Emniyet Müdürü Osman Ak’ın koroda görevli emekli emniyet müdürlerine özel hazırlattığı anı paketleri ile son buldu.

Ak emekli müdürlerin ilkokul diplomaları ve polis koleji diplomalarından oluşan paketle geceye katılanlara özel anlar yaşattı.

'Bütün emniyet müdürlerimiz denetimlerini yapacaklar'

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yılbaşı tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzunkaya "Bizler de İçişleri Bakanımız, Jandarma Genel Komutanımız ile farklı şehirlerde görev başında olacağız. Yılbaşının huzur içinde geçmesi için bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için başta eğlence mekanları olmak üzere sosyal alanlarda tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar. Daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ülke için bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Bu geceyi organize edenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 00:38
  1. Bursa
  2. Celal Uzunkaya
  3. yılbaşı

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