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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan ziyaret

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:36
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan ziyaret

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güvenlik, Terör, Asayiş, Göç Planlama ve Değerlendirme Toplantısı" için İstanbul'da bulunan Uzunkaya, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tören mangası tarafından karşılanan Uzunkaya'ya ziyareti sırasında, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile müdür yardımcıları eşlik etti.

Uzunkaya, Çalışkan ve üst düzey emniyet yöneticilerinden yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı, kentin emniyet ve asayiş hizmetlerini değerlendirdi.

Toplantının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli personelle bir araya gelen Uzunkaya, personele görevinde başarılar diledi.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:36
  1. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

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