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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Mardin'e ziyaret

Celal Uzunkaya: - "Mardin dahil buralardaki pek çok ilimizin huzurlu, güvenli insanlarının bunu hissettiren davranışlarıyla sokakta oluşunu görmek bizleri mutlu ediyor"

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:24
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Mardin'e ziyaret

MARDİN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Mardin dahil buralardaki pek çok ilimizin huzurlu, güvenli insanlarının bunu hissettiren davranışlarıyla sokakta oluşunu görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.

Yürütülen güvenlik hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla kente gelen Uzunkaya, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal, Terörle Mücadele Dairesi Başkan Vekili Hasan Yiğit ve Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Uzunkaya, yaptığı konuşmada, güvenlik, asayiş hizmetleri ve sahada görevli güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonunun desteklenmesi, sorunları ve taleplerinin yerinde incelenmesi amacıyla bu ziyaretleri fırsat buldukça gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen hafa bölgede birkaç ili ziyaret ettiklerini, dün de Şırnak'tan başladıkları ziyaretleri Mardin'de sürdüklerini belirten Uzunkaya, "Mardin dahil buralardaki pek çok ilimizin huzurlu, güvenli insanlarının bunu hissettiren davranışlarıyla sokakta oluşunu görmek bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda devletimizin vatandaşın huzur ve güvenliği için her türlü çabayı, seferberliği yaptığına hepimiz, hepiniz şahitsiniz." diye konuştu.

Güvenlik, huzur ve asayişin teminiyle ilgili her türlü gayretin gösterildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bütün imkanların seferber edilerek hayata geçirildiğini vurgulayan Uzunkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunları alanda görmekten mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz hafta ziyaretlerimizde bunu gördük. Mardin'in de aynı durumda olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki mahalli seçimlerle ilgili 7 bölgede güvenlik toplantısı yapmıştık, İçişleri Bakanımızın başkanlığında, tüm illerin valilileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve diğer güvenlik yöneticileriyle birlikte. Bu süreç içinde de yaklaşan seçim dönemine ilişkin mevcut hazırlıkların, tedbirlerin neler olduğunu ve sahada görev yapan arkadaşlarımızın ne durumda olduğunu görme adına bir ziyaret yaptık."

Vali Yaman da bölgedeki huzur ikliminin devam etmesinin önemine değinerek, "Son 1,5 yıldır bölgemizde Cumhurbaşkanımız önderliğinde, İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda güvenlik güçleriyle huzur iklimini kazandık ve bundan sonra sürdürülüyor. İnşallah artık bölge eski günlerine kavuşacak. Başta Mardin olmak üzere bölgemiz tekrar Mezopotamya'nın incisi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Uzunkaya, ilin asayiş ve güvenliği için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:24
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