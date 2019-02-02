0553 313 94 23

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bingöl'e ziyaret

Celal Uzunkaya, Bingöl'de Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:37
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bingöl'e ziyaret

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bingöl Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğüne ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl'de çeşitli temaslarda bulunan Uzunkaya, Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

Uzunkaya, Emniyet Müdürü Metin Akay’dan ilin genel güvenliğiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçen Uzunkaya, özel harekat polisleriyle sohbet etti.

Genel Müdür Uzunkaya'ya, Özel Hareket Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:37
  1. - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya:
  2. EGM
  3. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bingöl'e ziyaret
  4. Uzunkaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş kafilesi Antalya'da
    1. Beşiktaş kafilesi Antalya'da
    2. Çiftçi de vatandaş da dertli! Dalında..
    3. Şampiyon karateci gençlerle buluştu
    4. 'Yerel seçim' açıklaması: Dünyanın..
    5. Kış depresyonu nedir? Kış..
    6. Kanser tedavisi gören usta oyuncu..
    7. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    8. "Dünyanın gözü Recep Tayyip..
    9. Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    10. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    11. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Sadık..
    12. Hatice Ruken Kılıç kimdir? DHKP/C’li..
    13. Mendi'nin acı günü
    14. DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu..
    15. Fatih'te korkunç olay! Minibüste ölü..
    16. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan..
    17. Grip nedeniyle hastanelik oldu, 27 gün..
    18. Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da..
    19. Rusya'daki temaslara ilişkin MSB'den..
    20. Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi..
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi