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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan Azez’de yaralanan polislere ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Suriye’nin Azez kentinde meydana gelen patlamada yaralanan özel hareket polislerini tedavi gördükleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:25
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan Azez’de yaralanan polislere ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Suriye’nin Azez kentinde meydana gelen patlamada yaralanan özel hareket polislerini tedavi gördükleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 22 Nisan’da Suriye’nin kuzeyindeki Azez kentinde emniyet müdürlüğünde meydana gelen patlamada yaralanan 5 özel hareket polisinden 3’ünü tedavi gördükleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Uzunkaya’ya, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Müşerref Yaycı, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Lokman Sezer ve bazı daire başkan yardımcıları eşlik etti.


Yaralı polisleri odalarında ziyaret ederek durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, polislere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:25
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