Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik denetimine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çorum’un Sungurlu ilçesinde trafik denetimine katıldı.

Ramazan Bayramı öncesi yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücülere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunan Emniyet Genel Müdür Uzunkaya, çocuklara şapka, kırmızı düdük ve trafik karnesi verdi. Uzunkaya, çocuklara anne ve babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda da öğütler verdi.

Durdurulan araçlarda sürücülerle bir süre sohbet eden Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, emniyet kemeri takmayan bir sürücünün çocuğuna ise "Babanın ölmesini ister misin? Anneni de istemezsin. Öyleyse babanızı uyaracaksınız" şeklinde konuşurken çocuğu olduğu için eşi arka koltukta oturan aileye ise teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’ya denetimlerde Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz ve ve çok sayıda polis eşlik etti.