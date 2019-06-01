Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik denetimine katıldı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Amasya’nın Merzifon ilçesinde trafik denetimine katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Amasya’nın Merzifon ilçesinde trafik denetimine katıldı.

Ramazan Bayramı öncesi yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücülere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunan Genel Müdür Uzunkaya, çocuklara şapka, kırmızı düdük ve trafik karnesi verdi. Uzunkaya, çocuklara anne ve babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda daöğütler verdi. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’ya denetimlerde Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat ve çok sayıda polis eşlik etti.

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