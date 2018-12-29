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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Tedbirler en üst düzeyde

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için başta eğlence mekanları olmak üzere sosyal alanlarda tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar." dedi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 22:45
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Tedbirler en üst düzeyde

Uzunkaya, Bursa'daki Tayyare Kültür Merkezi'nde Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneğince düzenlenen "Meşk-i Ahenk Türk Sanat Müziği Topluluğu"nun konserine katıldı.

Uzunkaya, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşını farklı illerde görev başında olan güvenlik görevlileriyle geçireceklerini aktardı.

 

Yılbaşında, gerekli tüm önemlerin alınacağını belirten Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için başta eğlence mekanları olmak üzere sosyal alanlarda tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar. Daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ülke için bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Bu geceyi organize edenlere çok teşekkür ediyoruz."

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Yeni yılın Türkiye için güzel olacağını ifade eden Ağar, şunları kaydetti:

"Zor günleri geride bıraktık. Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibarıyla güç bir konjonktürün içerisinden geçiyor ama izlenen politikaları iyi görüyorum, başarılı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin desteğiyle inşallah Suriye ve Irak stabil hale geldikten sonra Türkiye'nin içinden geçtiği zor ekonomik şartlarda da rahatlama ortaya çıkacaktır. İnşallah bu yaklaşan seçim dönemi de huzurlu, olaysız, siyasetin gerektirdiği ölçüler içerisinde geçmek suretiyle bütünlüğümüzü daha da kaynaştıracak sonuçlara bizi ulaştırsın."

Konsere, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, ilçe emniyet müdürleri, emekli emniyet müdürleri ve polis aileleri de katıldı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 22:45
  1. Bursa
  2. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
  3. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar
  4. konser
  5. Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri

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