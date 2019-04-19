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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Makedonya İçişleri Bakan Yardımcıları ile bir araya geldi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Makedonya İçişleri Bakan Yardımcıları ve beraberindeki heyet ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

19 Nisan 2019 Cuma 01:21
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Makedonya İçişleri Bakan Yardımcıları ile bir araya geldi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Makedonya İçişleri Bakan Yardımcıları ve beraberindeki heyet ile akşam yemeğinde bir araya geldi.


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Makedonya İçişleri Bakanlığı ile yürütülen işbirliği faaliyetleri çerçevesinde, polis teşkilatlarının demokratikleşmesi faaliyetleri kapsamında, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Makedonya İçişleri Bakan Yardımcıları ve beraberindeki heyet ile akşam yemeğinde bir araya geldi.


Düzenlenen yemek programına, Makedonya İçişleri Bakan Yardımcıları Vesna Dorevska, Zivko Temelkoski ve beraberindeki heyet ile Makedonya Elçi Müsteşarı Melehat Muftarovska, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve ilgili Daire Başkanları katıldı.


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yemek programında konuk Makedonya İçişleri Bakan Yardımcıları ve beraberindeki heyet ile birlikte akşam yemeğinde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.


Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen yemek programı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 01:21
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