Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Katar heyeti ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Katar heyeti ile akşamyemeğinde bir araya geldi. Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen yemek programına, Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı A. Aziz Abdulla E Al-Ansari, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Katar heyeti yetkilileri ve ilgili daire başkanları katıldı. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, konuk Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Tümgeneral A. Aziz Abdulla E Al-Ansari ve beraberindeki heyet ile akşam yemeğinde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti, ziyaretin iki ülke arasındaki polis iş birliğini güçlendirmesi temennisinde bulundu. Program hediye takdimi ve toplu çekiminin ardından sona erdi.

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