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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Hakkari’de

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hakkari’de Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

10 Mart 2019 Pazar 19:27
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Hakkari’de

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hakkari’de Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.


Vali Akbıyık ve Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı tarafından karşılanan Uzunkaya, daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ve beraberindekileri makamında ağırlayarak bir süre sohbet eden Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın buradaki güvenlik ve asayiş durumunu yerinde görmek amacıyla Hakkari’yi ziyaret ettiğini söyledi. Bu ziyaretin Uzunkaya için bir nostalji olduğunu ifade eden Akbıyık, "Genel Müdürümüz 1982-1985 yıllarında Hakkari’de çalıştı. Ben de Genel Müdürümüzle 1992-1994 yıllarında Bursa ilinde komiser yardımcısı iken birlikte çalıştım. Kendisine hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise yıllar sonra Hakkari’ye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Benim için çok özel gün ve saatlerde bulunuyorum. İlk şark hizmetimi yaptığım Hakkari’ye 37 sene sonra ikinci kez gelmiş oldum. 1985 yılında ayrıldığım ve o günden bugüne oldukça değiştiğini, geliştiğini, güzelleştiğini, zenginleştiğini gördüğüm bu şehirde eski dostlarla karşılaştık. Valimizle de Bursa’da aynı yıllarda görev yapmıştık. Daha sonra Balıkesir Emniyet Müdürüyken de yine Balıkesir’de kaymakamız idi Vali Bey. O zamanda da irtibatımız oldu. Yıllar sonra Hakkari’de beraber olduk. Benim zamanımda 14 bin nüfusu olan bugün 60 bini aşkın bir nüfusa sahip. Ulaşım itibariyle biraz önce Yüksekova’ya geldiğimizde arkadaşlara da söyledim. O zaman söylense ki ’buralara uçak gelecek, uçakla yolculuk yapılacak’ hayal gibi görünürdü. Ama hem yolları itibariyle hem gelişimi itibariyle çok farklı bir Hakkari’yi yıllar sonra buldum. 3 yıl dolu dolu hizmet yaptığım bu şehirde yarın Cumhurbaşkanımızın yapacağı miting öncesi hem valiliğimizi, emniyetimizi, jandarmamızı, diğer kurumlarımızı ziyaret etmek hem tedbirlerle ilgili arkadaşlarımızın planlamalarını yerinde görmek, güvenlik görevlilerimizle başta valimiz olmak üzere birlikte olmak amacıyla 24 saatlik Hakkari ziyaretimiz oldu. Yıllar sonra komiser olarak gelip baş komiser olarak ayrıldığım bu şehri 37 yıl sonra Emniyet Genel Müdürü olarak ziyaret etmiş olmak da benim için ayrıca onur verici bir şey. Bu onuru da mutluluğu da tüm Hakkarili dostlarımızla, hemşehrilerimizle paylaşmak isterim" dedi.


Daha sonra Vali Akbıyık, ziyaret anısına Celal Uzunkaya’ya plaket ve yöreye ait el dokuması kilim takdim etti.


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’ya Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:27
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