0553 313 94 23

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Hakkari gecelerine katıldı

Hakkari’de ziyaretlerde bulunan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, protokol üyeleri ile birlikte Hakkari çarşı merkezini ziyaret etti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:37
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Hakkari gecelerine katıldı

Hakkari’de ziyaretlerde bulunan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, protokol üyeleri ile birlikte Hakkari çarşı merkezini ziyaret etti.


Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Resul Holoğlu, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile birlikte Hakkari’ye gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, üs bölgeleri ziyaretinin ardından kent merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindekiler Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ile birlikte çarşı merkezini ziyaret ettiler.


Bulvar Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen genel müdür Uzunkaya ve beraberindekilere çay, uşkun ve mısır ikramı yapıldı.


Uzunkaya ile sohbet eden vatandaşlar Hakkari’nin huzur ve güven içerisinde olduğunu ifade ederek, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim sayesinde Hakkari’nin cıvıl cıvıl bir kent görünümüne kavuştuğunu söylediler.


İki yıllık süre zarfında Vali Yardımcısı Epcim sayesinde kentte büyük değişim ve dönüşümün yaşandığını belirten vatandaşlar, Hakkari’deki görüntülerin İstanbul Taksim’i aratmadığını söylediler.


Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ise yanına gelen tartıcı çocuklara harçlık vererek onlarla yakından ilgilendi.


Genel Müdür Uzunkaya daha sonra protokol üyeleri ile birlikte polisevine geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 23:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a yeni suçlamalar
    1. ABD'den Wikileaks'in kurucusu Julian..
    2. HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi açıldı
    3. "Uçan Süpürge Uluslararası Kadın..
    4. İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
    5. Suudi Arabistan barış yanlısı 3 alimi..
    6. Polisle görülmemiş pazarlık: 15 bin..
    7. 3. katın balkonundan düşen çocuk..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2019
    9. Pakistan'dan Hindistan'a barış eli
    10. “ABD yaptırımları uluslararası düzeni..
    11. Hakkari’de koruyucu ailelere iftar..
    12. Moskova'da geleneksel Türk sanatları..
    13. Türkiye'den Venezuela'ya 100 bin..
    14. Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş..
    15. Ozanlı Stuttgart, Union Berlin ile..
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Erdoğan'dan Vida'ya tavsiye: En az 3..
    18. Üniversite öğrencileri kiralık..
    19. Fenerbahçe ilk transfer bombasını..
    20. Emine Erdoğan, Afrika Günü iftar..
    21. Fenerbahçe’den 17’lik transfer
    22. Irak Cumhurbaşkanı ile Ürdün Kralı..
    23. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Hakkari..
    24. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    25. Facebook 3 ayda 2.2 milyar sahte..
    26. TEM Otoyolunda yaşanan iki ayrı kazada..
    27. Tırla çarpışan lüks araç bu hale geldi!
    28. Sağlık Bakanı Koca’dan “personel..
    29. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde..
    30. Fikret Orman'dan kadın futbol takımına..
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    “Her gün tekzip yiyen gazetedeki dedikodu YSK kararına geçer mi? Maalesef geçti”
    “Her gün tekzip yiyen gazetedeki dedikodu YSK kararına geçer mi? Maalesef geçti”
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı