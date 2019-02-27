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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: "FETÖ, DAEŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürecek"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:50
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: "FETÖ, DAEŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürecek"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında Koordinasyon toplantısı düzenlendi. Uzunkaya, "FETÖ, DAEŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürecek" dedi.


Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere değinerek FETÖ, DAEŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bu doğrultuda da terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemlerin tüm birimlerin önceliği olması gerektiğini ifade etti. Emniyet Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katıldı.


Öte yandan, il emniyet müdürleri ise video konferans yöntemiyle toplantıya dahil oldu. Toplantının devamında okul önü ve çevresinde, umuma açık yerlerde emanetimiz olan çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın güvenliği için denetimlerin artırılmasına vurgu yapıldı. Ayrıca 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak güvenlik önlemlerinin üzerinde, oy kullanacak vatandaşların güvenliğinin sağlanması, seçim merkezlerinde ve sokaklarda duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğini belirtildi.


Çarşı ve mahalle bekçilerinin önemine vurgu yapan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Geçtiğimiz hafta 12 ayrı okulumuzda çarşı ve mahalle bekçimizi mezun ettik, bununla birlikte bine yakın çarşı ve mahalle bekçi adayı Elmadağ’da eğitime başladı. Önümüzdeki süreçte 20 bin civarında olan çarşı ve mahalle bekçimizi 30 bin rakamına ulaştırmış olacağız. Polisimiz ve çarşı ve mahalle bekçilerimizin ortak çalışmalarıyla mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere suçun önlemesinde önemli noktalara ulaşılmaktadır. İllerimizde yapılan uyuşturucu, yasa dışı bahis, telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:50
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