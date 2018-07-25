0553 313 94 23

Emniyet Genel Müdürü (EGM) olan Celal Uzunkaya kimdir nerelidir? Hangi görevlerde bulundu?

Emniyet'te görev değişimi yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürü oldu. Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. Peki Celal Uzunkaya kimdir? Emniyet Genel Müdürü olan Celal Uzunkaya nereli? Daha önce nerede görev yaptı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:31
Emniyet Genel Müdürü (EGM) olan Celal Uzunkaya kimdir nerelidir? Hangi görevlerde bulundu?

Emniyet'te görev değişimi yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürü oldu. Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. Peki Celal Uzunkaya kimdir? Emniyet Genel Müdürü olan Celal Uzunkaya nereli? Daha önce nerede görev yaptı?

Celal Uzunkaya'nın yerine kim atandı? Antalya Emniyet Müdürü kim oldu?

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un AK Parti Erzurum Milletvekili seçilmesinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 1. Sınıf Emniyet Müdürü Erhan Gülveren Emniyet Genel Müdür vekili olarak görevlendirilmişti.

CELAL UZUNKAYA KİMDİR? CELAL UZUNKAYA BİYOGRAFİSİ

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra; 1975  yılında Polis Koleji’ni, 1978  yılında da Polis Akademisi’ni birinciliklerle bitirdi. 1978  yılında ilk görev yeri olan Trabzon’da Komiser Yardımcısı olarak Siyasi Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı ve 1982  yılına kadar bu görevde çalıştı.

1982-1985  yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği, 1985-1991 yılları arasında İzmir ilinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü,  1991-1995 yılları arasında Bursa’da Güvenlik Şube Müdürlüğü, 1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü, 1997 yılında Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı. 30 Haziran 2001’de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi edip , APK Uzmanlığı ve  Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 12.02.2014 tarihli kararname ile de İzmir Emniyet Müdürü olarak atandı.

Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. 26 Kasım 2016 tarihindeki kararname ile Antalya'ya emniyet müdürü olarak atanan Celal Uzunkaya iyi derecede Almanca bilmektedir. Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya evli, 3 çocuk ve 6 torunu vardır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLERİ

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:31
  1. Erzurum
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. İzmir
  5. Hakkari
  6. Bursa
  7. Balıkesir
  8. Artvin
  9. Antalya
  10. celal uzunkaya kimdir
  11. yeni emniyet müdürü kim
  12. celal uzunkaya nereli
  13. celal uzunkaya kaç yaşında
  14. celal uzunkaya antalya
  15. celal Uzunkaya
  16. tbmm tv
  17. emniyet genel müdürü
  18. antalya emniyet müdürü
  19. antalya il emniyet müdürü
  20. emniyet müdürleri kararname

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD ayrıntısı!
    1. Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD..
    2. Öznur Çalık: OHAL kaldırıldı ama terör..
    3. Yemen sınırında 5 Suudi askeri..
    4. Fırında tavuklu karnıyarık nasıl..
    5. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    6. Süper Lig'de tutunamayan Leonardo'ya..
    7. Amerika, Mısır'a 195 milyon dolarlık..
    8. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya oldu
    9. İslam'da kadının boşanma hakkı var mı?
    10. Fitch Ratings'den ticaret savaşları ve..
    11. Karabük'te FETÖ'den yargılanan iki..
    12. Filistin Sağlık Bakanlığı acı haberi..
    13. Fabri: Rüyalar gerçek oldu
    14. Vincent Aboubakar transferinde flaş..
    15. Bedelli askerlik TBMM'de kabul edildi
    16. Diyarbakır’da arazi kavgası: 2’si ağır..
    17. Antalya Emniyeti'nde atama rüzgarı!
    18. Ayew kamptan ayrıldı imzaya geliyor!
    19. Muğdat Çelik yıldızlaştı Galatasaray..
    20. UEFA'dan Marsilya'ya Kartal cezası
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!