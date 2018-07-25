Emniyet Genel Müdürü (EGM) olan Celal Uzunkaya kimdir nerelidir? Hangi görevlerde bulundu?

Emniyet'te görev değişimi yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürü oldu. Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. Peki Celal Uzunkaya kimdir? Emniyet Genel Müdürü olan Celal Uzunkaya nereli? Daha önce nerede görev yaptı?

Celal Uzunkaya'nın yerine kim atandı? Antalya Emniyet Müdürü kim oldu?

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un AK Parti Erzurum Milletvekili seçilmesinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 1. Sınıf Emniyet Müdürü Erhan Gülveren Emniyet Genel Müdür vekili olarak görevlendirilmişti.

CELAL UZUNKAYA KİMDİR? CELAL UZUNKAYA BİYOGRAFİSİ

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra; 1975 yılında Polis Koleji’ni, 1978 yılında da Polis Akademisi’ni birinciliklerle bitirdi. 1978 yılında ilk görev yeri olan Trabzon’da Komiser Yardımcısı olarak Siyasi Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı ve 1982 yılına kadar bu görevde çalıştı.

1982-1985 yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği, 1985-1991 yılları arasında İzmir ilinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü, 1991-1995 yılları arasında Bursa’da Güvenlik Şube Müdürlüğü, 1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü, 1997 yılında Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı. 30 Haziran 2001’de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi edip , APK Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 12.02.2014 tarihli kararname ile de İzmir Emniyet Müdürü olarak atandı.

Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. 26 Kasım 2016 tarihindeki kararname ile Antalya'ya emniyet müdürü olarak atanan Celal Uzunkaya iyi derecede Almanca bilmektedir. Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya evli, 3 çocuk ve 6 torunu vardır.

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