Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, denetimlere katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Konya’da yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Konya Kulu Makas, Cihanbeyli ve Kayacık’ta bulunan uygulama noktalarındaki trafik denetimlerini ziyaret etti.

İlk olarak Kulu Makas uygulama noktasını ziyaret eden Uzunkaya, burada görev yapan polis memurlarının bayramını tebrik ederken, sürücülere de kurallara uymaları için uyarılarda bulundu. Ardından Cihanbeyli’de bulunan Uygulama Noktasını ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevli personelden gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi aldı. Son olarak Konya girişinde bulunan Kayacık Uygulama Noktasını ziyaret eden Uzunkaya denetimlerde görevli personelle bir araya gelerek denetimlere katıldı. Uzunkaya, denetim esnasında sürücülere uyarılarda bulundu.

Uzunkaya denetimler sırasında, çevirme yapılan araçların içerisinde bulunan çocuklara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, içinde kırmızı düdük, karne, boyama kitabı ve oyuncak bulunan çanta hediye ederek, çocuklardan arabayı kullanana büyükleri hata yaptığında onları kırmızı düdükle uyarmalarını istedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’ya, ziyaretleri esnasında Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları eşlik etti.