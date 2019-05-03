Emniyet Genel Müdürü, Anadolu Üniversitesinde öğrencilerle buluştu

Anadolu Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalamak üzere Eskişehir’de bulunan Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, protokol imza tören sonrası Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde öğrencilerle buluştu.

Emniyet Teşkilatı hakkında bilgilendirme yapan Celal Uzunkaya’nın konuşmasını başta Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı üzere çok sayıda davetli takip etti. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı konuşmasında, "Emniyet Teşkilatı, geleceğe daha umutla bakmamız için ellerinden ne geldiyse yapmıştır. Ben de Anadolu Üniversitesi’ndeki görevimden önce bu şerefli teşkilatın bir parçası olarak görev yaptım. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’ya öğrencilerimizle buluştuğu burada öğrencilerimizle konuşacağı için teşekkür ediyorum.”

"Her geçen gün daha mükemmeli elde etmek için çaba gösteriyoruz"

Emniyet Teşkilatının yanı sıra toplumun güvenlik algısı hakkında konuşmak üzere Anadolu Üniversitesinde olduğunu belirten Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise şöyle konuştu:

“Rektör Hocamızın Emniyet Teşkilatında çalıştıktan sonra köklü bir üniversiteye rektör olmasından dolayı şeref duyuyorum. Bu köklü üniversiteye ilerleyen zamanda farklı ve yeni dinamikler kazandıracağına inanıyorum. 1972’den beri Emniyet Teşkilatı içerisinde bulunuyorum. Benim için aile gibi olan bu kurum çok köklü bir tarihe sahip. İç güvenliği sağlamak amaçlı kurulan Emniyet Teşkilatı öncelik olarak can ve mal güvenliğini sağlamak üstüne çalışıyordu. Emniyet teşkilatımızın tarihten bugüne kat ettiği mesafeyi görünce, ülkemizin kalkınma seviyesini görünce doğru orantılı hatta daha fazla şekilde geliştiğini büyüdüğünü ifade edebiliyoruz. Teşkilat olarak iç denetimi ön planda tutmaya çalışıyoruz. Her geçen gün daha iyiyi ve mükemmeli daha yüksek başarıyı elde etmek için çaba gösteriyoruz.”

“Şehirlerimiz, Avrupa başkentlerinden daha güvenli”

Emniyet Teşkilatının saygınlık ve güvenilirlik sıralamasında daima ilk üç sıra içerisinde olduğunun altını çizen Uzunkaya, “Vatandaşımızın canını malını koruma konusunda özveri ile çalışıyoruz. Hizmetinde olduğumuz insanların memnuniyetini en üst seviyede tutmak üzere çaba gösteriyoruz. Eskişehir ülkemizin güvenlik yönünden üst düzeyde olan şehirlerden biri. Ülkemizde her şehir Avrupa ülkelerinin başkentlerinden daha güvenli bir konumda. Emniyet Teşkilatı olarak her geçen gün daha yüksek güvenlikli bir ortam sağlamak üzere çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızdan biri olarak Anadolu Üniversitesi ile iki protokol imzaladık. Bu protokollerden birisi uyuşturucu ile mücadele gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İletişim Bilimleri Fakültesi arasında imzalandı. Diğer protokol ise Medya, Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı arasında imzalandı” şeklinde konuştu.

“Uyuşturucu ve terör öncelikli çalışma alanlarımız”

Uyuşturucu ile mücadele konusunda net bir duruş ortaya konması gerektiğine değinen Celal Uzunkaya, 2017 yılında 943 kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Uzunkaya, “Tüm kurum ve kuruluşların ortak çalışmaları ile 2018 yılında bu sayıyı 600’lü seviyelere çektik. Bizlerin amacı; bu rakamları en düşük seviyelere indirmek. Uyuşturucu ve terörle mücadele bizim öncelik verdiğimiz konulardan. Gençlerimizin bir takım örgütlerin ve uyuşturucunun sermayesi haline gelmeden bilinçlendirmek bizler için en önemli görevlerden. 7’den 70’e aynı duyarlılıkla yaklaşır ve karşı durursak, inanın pek çok sorun yarın esamesi okunmaz” dedi.

“Milletimizin ayağa kalkışı ile bu hain kalkışma durduruldu”

Coğrafyamız ve ülkemizin çok değerli olduğunu bu yüzden göz dikenlerin fazla olduğunu dile getiren Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya sözlerine şöyle devam etti:

“Yakın geçmişte yaşadığımız 15 Temmuz 2016’da onlarca yıllık bir süreçte farklı stratejilerle FETÖ terör örgütü kendine zeminler kurdu. Bu örgüt her şeyi ele geçirmeye çalışan bir strateji izledi. Ülkemizi tarih sahnesinden silmeye yönelik bir harekette bulundu. Farklı tablolar görebilirdik. Milletimizin ayağa kalkışı, dik duruşu ile bu hain kalkışma durduruldu. Amaçları ülkemizi parçalamak iken toplumu adeta tutkalla birbirine kenetleyerek bizleri birleştirdiler. Geleceğimiz açısından aynı hassasiyeti yaşamamızı unutturmamalı ve bunu gençlerimize unutturmamak lazım. Bu hainlikler içindeki kimseye müsemma göstermememiz lazım. Devletimizin güçlü olması için şahsımızla, ailemizle ilgili her türlü fedakârlığı yapmalıyız.”

“Ülkemizde her yıl bir şehir kadar insan trafikte hayatını kaybediyor”

Trafik kazaları konusuna da değinen Celal Uzunkaya, “Trafik bizler için kanayan yaralardan bir başkası. Bu konuda çalışmalar yapmak bizim önceliklerimizden biri. Ülkemizde her yıl bir şehir kadar insan trafikte hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Burada toplumu harekete geçirmek adına toplumun tüm bireylerini duyarlı kılmak için farklı kampanyalar yürüttük. Pek çok bakanlık ile çalışmalar yaptık. Hepimiz net mücadele bir şekilde edersek kayıplara dur diyebiliriz. Bütün sorunların cevabı için her birimize büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.