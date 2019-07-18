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Emniyet Genel Müdürlüğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı- Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 01:47
Emniyet Genel Müdürlüğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğinde görevlendirildi.

- Mehmet Aktaş'ın öz geçmişi

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aksaray'ın Gülağaç, Malatya'nın Kuluncak, Muş'un Hasköy, Düzce'nin Cumayeri ve Rize'nin Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Aktaş, 2010-2014 yıllarında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev aldı.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Aktaş, 2016'da Karabük Valiliği ardından da 2017'de Şırnak Valiliği yaptı.

Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babası.

- Ali Hamza Pehlivan'ın öz geçmişi

Şırnak Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Giresun'un Doğankent, Erzincan'ın Kemah, Giresun'un Piraziz, Kahramanmaraş'ın Göksun, Bursa'nın İznik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Pehlivan, 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atanmıştı.

- Cüneyt Epcim'in öz geçmişi

Bayburt Valiliğine atanan Cüneyt Epcim, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç, Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Epcim, 2014 yılında Hakkari Valiliğine Vali Yardımcısı olarak atanmıştı.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 01:47
  1. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı
  2. Emniyet Genel Müdürü
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Resmi Gazete

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